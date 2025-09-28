  • Спортс
5

«Реал» готов отдать Эндрика в аренду, форвард – против. Он не играл в этом сезоне из-за травмы (COPE)

«Реал» готов отдать Эндрика в аренду в другой клуб.

Мадридцы рассчитывают, что 19-летний форвард получит игровое время в другой команде, но ни сам бразилец, ни его окружение не заинтересованы в уходе, сообщает COPE.

Последние три матча Эндрик провел в запасе после того, как восстановился от травмы задней поверхности бедра, которая помешала ему сыграть на клубном чемпионате мира. Последний раз нападающий выходил на поле 18 мая – в игре Ла Лиги с «Севильей» (2:0).

В 37 матчах прошлого сезона во всех турнирах на счету Эндрика 7 голов за «Реал». Перед началом нынешнего сезона он получил 9-й номер в «Мадриде».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: COPE
logoЭндрик
logoЛа Лига
logoтравмы
возможные трансферы
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
