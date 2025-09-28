«Реал» готов отдать Эндрика в аренду, форвард – против. Он не играл в этом сезоне из-за травмы (COPE)
«Реал» готов отдать Эндрика в аренду в другой клуб.
Мадридцы рассчитывают, что 19-летний форвард получит игровое время в другой команде, но ни сам бразилец, ни его окружение не заинтересованы в уходе, сообщает COPE.
Последние три матча Эндрик провел в запасе после того, как восстановился от травмы задней поверхности бедра, которая помешала ему сыграть на клубном чемпионате мира. Последний раз нападающий выходил на поле 18 мая – в игре Ла Лиги с «Севильей» (2:0).
В 37 матчах прошлого сезона во всех турнирах на счету Эндрика 7 голов за «Реал». Перед началом нынешнего сезона он получил 9-й номер в «Мадриде».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: COPE
