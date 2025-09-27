«Акрон» не выигрывает 11 матчей подряд в основное время. Команда Тедеева идет 14-й таблице РПЛ
«Акрон» не выигрывает 11 матчей подряд в основное время.
Команда тренера Заура Тедеева уступила «Ахмату» (0:3) в игре 10-го тура Мир РПЛ.
Серия без побед во всех турнирах продлилась до восьми матчей.
Кроме того, «Акрон» не выигрывает 11 игр подряд в основное время. В ходе этой серии команда обыграла ЦСКА в серии пенальти в Фонбет Кубке России.
На данный момент «Акрон» имеет в активе 7 очков в 10 матчах и находится на 14-й позиции в турнирной таблице РПЛ.
Команда продолжит сезон 1 октября матчем против «Балтики» в Кубке России.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?71539 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости