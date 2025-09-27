«Акрон» не выигрывает 11 матчей подряд в основное время. Команда Тедеева идет 14-й таблице РПЛ

«Акрон» не выигрывает 11 матчей подряд в основное время.

Команда тренера Заура Тедеева уступила «Ахмату » (0:3) в игре 10-го тура Мир РПЛ .

Серия без побед во всех турнирах продлилась до восьми матчей.

Кроме того, «Акрон » не выигрывает 11 игр подряд в основное время. В ходе этой серии команда обыграла ЦСКА в серии пенальти в Фонбет Кубке России.

На данный момент «Акрон» имеет в активе 7 очков в 10 матчах и находится на 14-й позиции в турнирной таблице РПЛ.

Команда продолжит сезон 1 октября матчем против «Балтики» в Кубке России.