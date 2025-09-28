Тедеев о 0:3 с «Ахматом»: «Акрон» проиграл много единоборств, пропустил легкие мячи. Второй гол нас прибил»

Заур Тедеев оценил поражение «Акрона» от «Ахмата» (0:3) в 10‑м туре РПЛ.

«Мы сегодня проиграли много единоборств, пропустили легкие мячи, на мой взгляд. Второй пропущенный мяч нас прибил, к сожалению, так сложилось, это футбол. Поздравляю «Ахмат », они сегодня заслуженно победили.

Будем искать причины сложившейся ситуации и стараться выправлять, потому что другого выхода нет. Нам сегодня просто нужно понимать, что нужно поменять и как нам дальше двигаться.

Не хватило точности в завершающей стадии, потому что моменты были. Но хорошо сыграл вратарь и оборона, поэтому проблема в нас», — сказал тренер «Акрона ».