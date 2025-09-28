  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тедеев о 0:3 с «Ахматом»: «Акрон» проиграл много единоборств, пропустил легкие мячи. Второй гол нас прибил»
0

Тедеев о 0:3 с «Ахматом»: «Акрон» проиграл много единоборств, пропустил легкие мячи. Второй гол нас прибил»

Заур Тедеев оценил поражение «Акрона» от «Ахмата» (0:3) в 10‑м туре РПЛ.

«Мы сегодня проиграли много единоборств, пропустили легкие мячи, на мой взгляд. Второй пропущенный мяч нас прибил, к сожалению, так сложилось, это футбол. Поздравляю «Ахмат», они сегодня заслуженно победили. 

Будем искать причины сложившейся ситуации и стараться выправлять, потому что другого выхода нет. Нам сегодня просто нужно понимать, что нужно поменять и как нам дальше двигаться.

Не хватило точности в завершающей стадии, потому что моменты были. Но хорошо сыграл вратарь и оборона, поэтому проблема в нас», — сказал тренер «Акрона».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?75459 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoАкрон
logoАхмат
logoЗаур Тедеев
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзюба выложил фото травмированной ноги Гудиева после подката Садулаева в матче с «Ахматом»: «Желтая карточка 🤣»
46вчера, 14:35Фото
«Ахмат» разгромил «Акрон» – 3:0. Мансилья сделал дубль, Касинтура тоже забил
21вчера, 12:51
«Акрон» не выигрывает 11 матчей подряд в основное время. Команда Тедеева идет 14-й таблице РПЛ
7вчера, 12:42
Главные новости
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 1:1 с «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Шапи встречается с «Гэлакси»
1622 минуты назад
«Аль-Иттихад» Бензема уволил Блана после поражения от «Аль-Насра» Роналду
341 минуту назад
Грилиш о вечеринках: «Я хочу наслаждаться жизнью, но, конечно, всему свое время и место. Иногда я выбирал неподходящие моменты»
11вчера, 21:57
Холанд стал лучшим норвежским бомбардиром в истории АПЛ. Эрлинг забил 93 гола в 103 матчах, Сульшер – 91 в 235
13вчера, 21:56
Соболев о голе «Оренбургу» после замены: «Одна минута – одно касание – один гол😂😂»
24вчера, 21:52
«МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» проиграли в один день в АПЛ впервые с 1994 года
25вчера, 21:38
Ле Норман встал рядом со стенкой «Реала» перед голом со штрафного Альвареса, а не в метре от нее. Экс-судья Фернандес сказал: «ВАР вмешивается только при физическом контакте»
31вчера, 21:25Фото
Стилиян Петров: «Артета великолепно работает, но у него нет команды, с которой можно что-то выиграть, у других cоставы лучше. И игрокам «Арсенала» не хватает безжалостности»
31вчера, 21:18
Семак о Гонду: «Лусиано сыграл всего на 100 минут меньше, чем Кассьерра и Соболев, но у него 1+1, у Матео – 6 голов, у Соболева – 4+2. Это конкуренция, на сегодняшний день он уступает»
23вчера, 21:08
«😂😂😂». Кроос о словах Видаля, что тот многому его научил в футболе
15вчера, 21:06Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Кузяев о переходе в «Рубин»: «Не было хороших вариантов в Европе. Были предложения из Азии, Турции, но РПЛ намного выше уровнем»
26 минут назад
«Произошло убийство». Тренер пензенского «Зенита» – о решающем пенальти «Спартака» Тамбов на 89-й минуте
вчера, 23:22Видео
Кварацхелию заменили из-за травмы в перерыве матча с «Осером» вслед за Витиньей. Матч «ПСЖ» с «Барсой» в ЛЧ – в среду
11вчера, 22:03
Галактионов о схеме «Локо»: «Вы же любите говорить «ромб Николича» – назовите теперь это «четырехугольник Галактионова». У нас ведь многие в тактике разбираются, особенно блогеры»
7вчера, 21:50
Артета про игру с «Ньюкаслом»: «Нужно доминировать на протяжении длительных отрезков, нужно хотеть победить, и именно это «Арсенал» и постарается сделать. Мы должны показать свой максимум»
4вчера, 21:48
Киву о 1-м голе Эспозито в Серии А: «Он удивляет меня тем, насколько хорошо он играет. Франческо ничего не боится, у него есть реальный потенциал для совершенствования»
2вчера, 21:34
Жерзино Ньямси: «Именно Дембеле заслужил «Золотой мяч», а не Ямаль или Рафинья. Он доказывал это своей игрой весь сезон»
6вчера, 21:34
«Титул мудака тура уходит... Дмитрию Шнякину! Убрал Глушенкова, выпендривался – идиот же». Шнякин о неправильном решении в Фэнтези РПЛ
14вчера, 21:26
Экс-вратарь Польши Томашевски о «Золотом мяче»: «Левандовски должен был быть в топ-10. Но это как спорить, что лучше – Пасха или Рождество»
1вчера, 21:12
«ПСЖ» выиграл 7 из 8 матчей сезона. Дальше – выезд к «Барселоне»
5вчера, 21:03