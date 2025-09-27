Дзюба выложил фото травмированной ноги Гудиева после подката Садулаева в матче с «Ахматом»: «Желтая карточка 🤣»

Артем Дзюба выложил фотографию ноги вратаря «Акрона» Виталия Гудиева.

На ноге видны отметки от шипов бутсы соперника после опасного подката футболиста грозненцев Лечи Садулаев. За фол игрок «Ахмата» получил желтую карточку. Матч, закончившийся победой «Ахмата» со счетом 3:0, обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

«Желтая карточка 🤣. В Гудиева прыгнули спокойно», – написал Дзюба в соцсетях.

Фото: соцсети Артема Дзюбы