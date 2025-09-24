Футболист Криворог о сиесте в Испании: «В России в любой момент можно заказать еду или сходить в магазин, но тут не так. Люди работают с 8-9 до 13 часов, а с 13 до 16 все отдыхают»

Российский футболист рассказал, как привыкает к образу жизни испанцев.

27-летний защитник Марк Криворог сейчас выступает за клуб шестой лиги Испании «Мойете».

– Чувствуешь себя своим в Испании?

– Практически да. Активно к этому иду.

– Как?

– Привыкаю к культуре. Когда приезжал, тяжело воспринимал сиесту. В России в любой момент можно заказать еду или сходить в продуктовый магазин, но в Испании не так.

– В чем особенность?

– В Каталонии бывают исключения, но Эльче, куда я недавно переехал, – типичный испанский городок. Здесь люди работают с 8-9 до 13 часов, а с 13 до 16 магазины полностью закрываются. Все отдыхают, кроме китайцев и пакистанцев.

– Необычно.

– После отдыха остается отработать пару-тройку часов – и на отдых. В воскресенье вообще все закрыто. В этот день испанцы уделяют время семье и церкви.

– А ты?

– Поначалу тяжело привыкал. Но через несколько месяцев научился грамотно распределять время и заниматься другими вещами.

– Чем?

– Мой постоянный досуг – пляж. К счастью, в Испании еще идет купальный сезон, поэтому на выходных кайфую на солнце. С понедельника по пятницу – тренировки и работа, в субботу – матчи, в воскресенье – пляж.

– Не надоело?

– Иногда скучаю, но сразу вспоминаю, что всю жизнь мечтал о переезде в Европу, – сказал Криворог.