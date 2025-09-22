Мохеби о матче с «Балтикой»: «Это был не футбол, а UFC. Они играли очень агрессивно, щипались»

Мохаммад Мохеби сравнил футбол «Балтики» с UFC.

«Балтика » и «Ростов» сыграли вничью (0:0) в матче 9-го тура Мир РПЛ .

– Показалось, что на тебе специально нарушали правила, чтобы вывести из себя.

– Это может быть не так, но иногда они играли очень агрессивно, щипались. Это был не футбол, а UFC.

– Когда болельщики «Ростова» увидят прежнего Мохеби?

– Честно говоря, я удовлетворен своей игрой. На самом деле было очень сложно было играть с «Балтикой». Думаю, что мы должны продолжать работать. Сейчас команда начинает набирать ритм, – сказал полузащитник «Ростова ».