Мохеби о матче с «Балтикой»: «Это был не футбол, а UFC. Они играли очень агрессивно, щипались»
Мохаммад Мохеби сравнил футбол «Балтики» с UFC.
«Балтика» и «Ростов» сыграли вничью (0:0) в матче 9-го тура Мир РПЛ.
– Показалось, что на тебе специально нарушали правила, чтобы вывести из себя.
– Это может быть не так, но иногда они играли очень агрессивно, щипались. Это был не футбол, а UFC.
– Когда болельщики «Ростова» увидят прежнего Мохеби?
– Честно говоря, я удовлетворен своей игрой. На самом деле было очень сложно было играть с «Балтикой». Думаю, что мы должны продолжать работать. Сейчас команда начинает набирать ритм, – сказал полузащитник «Ростова».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
