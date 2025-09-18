Лукман вернулся к тренировкам с «Аталантой» после беседы с Юричем и партнерами по команде. Форвард, заявлявший о желании уйти из клуба, может сыграть против «Торино»
Адемола Лукман возобновил тренировки с «Аталантой».
Минувшим летом форвард заявлял о желании уйти из клуба, но не смог найти команду из топ-5 лиг Европы до закрытия трансферного окна в них. Нигериец еще не играл за «Аталанту» в новом сезоне.
Как передает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, сегодня Лукман вернулся к тренировкам с командой.
Футболист поговорил с главным тренером «Аталанты» Иваном Юричем и объяснился с партнерами, заявив, что готов вернуться на поле и настроен помогать команде.
Сообщается, что Лукман может сыграть за «Аталанту» в ближайшем матче против «Торино». Игра 4-го тура Серии А пройдет 21 сентября.
