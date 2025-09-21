Чивич допустил, что «Балтика» поборется за чемпионство: «Все возможно, это футбол»
Элдар Чивич допустил, что «Балтика» поборется за чемпионство в Мир РПЛ.
После 8 матчей калининградский клуб занимает в таблице третье место.
«Мы боремся друг за друга, выполняем тренерские установки и бьемся до конца. Благодаря этому мы смогли успешно стартовать в РПЛ.
Борьба за чемпионство? Посмотрим, как будет складываться сезон. Он длинный. Но все возможно, потому что это футбол», — сказал защитник «Балтики».
