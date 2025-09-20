  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игрок «Нефтехимика» Никитин забил «Волге» ударом в девятку. Вратарь проводил мяч взглядом
Видео
2

Игрок «Нефтехимика» Никитин забил «Волге» ударом в девятку. Вратарь проводил мяч взглядом

Андрей Никитин забил красивый гол в матче Pari Первой лиги.

24-летний нападающий отличился против «Волги» в 11-м туре соревнования (4:1). На 78-й минуте Никитин забил третий гол «Нефтехимика» сильным ударом в дальний угол, вратарь соперника Владимир Шайхутдинов просто проводил мяч взглядом.

После 11 туров «Нефтехимик» идет 8-м в Первой лиге, «Волга» находится на 11-й строчке. В следующем матче клуб из Нижнекамска 24 сентября сыграет в гостях с «Волгарем» в FONBET Кубке России, ульяновцы в тот же день встретятся на выезде с «Кубань Холдинг».

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Телеграм-канал «Первая Лига|ФНЛ»
logoВолга Ульяновск
logoПервая лига
logoНефтехимик
logoАндрей Никитин 2000
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Моуринью разгромно выиграл первый матч после возвращения в «Бенфику» – 3:0 у АВС
1 минуту назад
Игрок какого клуба лидирует по количеству голов в финалах Кубка? Узнайте в «Кубке огня»
3 минуты назадТесты и игры
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Эспаньол», «Валенсия» против «Атлетика», «Жирона» крупно проиграла «Леванте»
793 минуты назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» одолел «Челси», «Ливерпуль» победил «Эвертон», «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном», «Фулхэм» против «Брентфорда»
8653 минуты назадLive
Казарцев назначил пенальти в ворота «Локо» за фол Батракова, ВАР определил, что нарушение была за штрафной. «Махачкала» забила после стандарта на 95-й – Митрюшкин отбил перед собой
106 минут назад
«Челси» с 2013 года не обыгрывает «МЮ» на «Олд Траффорд»
2415 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной», «Милан» в гостях у «Удинезе»
1918 минут назадLive
Роналду забил 944-й гол в карьере – «Аль-Рияду» с паса Феликса
1921 минуту назад
«Челси» не побеждает с августа – два поражения подряд и ничья. Команда Марески выиграла 2 из 6 матчей сезона
1122 минуты назад
«МЮ» обыграл «Челси» впервые за 4 матча. Были 2 поражения и ничья
3427 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Удинезе» – «Милан». Модрич и Рабьо играют. Онлайн-трансляция
417 минут назадLive
«Локомотив» упустил победу над «Динамо» Махачкала – 1:1. Бакаев забил и был удален, Миро сравнял на 95-й
5835 минут назад
Шаляпин посетил матч ЦСКА: «Ходили благословить клуб. Книги для атлетов? Для развития мозга хорошая идея, но я ни одной от сих до сих не прочитал»
1643 минуты назад
«Вест Хэм» близок к увольнению Поттера после 5 поражений в 6 матчах сезона
1152 минуты назад
«Ювентус» дважды сыграл вничью после 3 побед подряд на старте сезона
554 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Риядом», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Аль-Нажму»
7сегодня, 18:00Live
«Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» на выезде – 1:1. Консейсау и Орбан забили, гол Сердара отменили
57сегодня, 17:59
Кейн о голах с пенальти: «Люди думают, что это легко. Но это непросто, я много тренируюсь, стараюсь улучшить технику ударов»
6сегодня, 17:50
«Бавария» забила 18 голов в 4 турах – это рекорд Бундеслиги
1сегодня, 17:45
«Рубин» Месси и Мбаппе купил, как я понимаю. Два последних окна – мы на последнем месте». Рахимов о давлении из-за трансферов
9сегодня, 17:22