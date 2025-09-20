Игрок «Нефтехимика» Никитин забил «Волге» ударом в девятку. Вратарь проводил мяч взглядом

Андрей Никитин забил красивый гол в матче Pari Первой лиги.

24-летний нападающий отличился против «Волги» в 11-м туре соревнования (4:1). На 78-й минуте Никитин забил третий гол «Нефтехимика» сильным ударом в дальний угол, вратарь соперника Владимир Шайхутдинов просто проводил мяч взглядом.

После 11 туров «Нефтехимик» идет 8-м в Первой лиге, «Волга» находится на 11-й строчке. В следующем матче клуб из Нижнекамска 24 сентября сыграет в гостях с «Волгарем» в FONBET Кубке России, ульяновцы в тот же день встретятся на выезде с «Кубань Холдинг».