Ларсен и «Вулвс» подписали новый контракт по схеме «5+1». Ранее клуб отказался продавать форварда в «Ньюкасл» за 55 млн фунтов, хотя норвежец желал перейти
Срок соглашения – 5 лет с возможностью продления еще на один год.
В прошлом сезоне 25-летний норвежский форвард забил 14 мячей в 35 матчах в АПЛ за «Вулвс».
В текущем сезоне он провел 2 матча в АПЛ (после чего пропустил 2 игры из-за небольшой травмы) и сделал дубль в матче Кубка лиги с «Вест Хэмом» (3:2).
В межсезонье клуб отказался продавать нападающего в «Ньюкасл» за 50 и 55 млн фунтов. При этом сообщалось, что сам игрок высказывал желание перейти.
«Я невероятно счастлив в «Вулверхэмптоне». Подписание нового контракта доказывает мою преданность клубу. Я в восторге от своих партнеров, болельщики у нас просто потрясающие. Мы хотим, чтобы этот сезон был лучше прошлогоднего».
Я подписал новый контракт, проведу еще несколько лет в «Вулверхэмптоне», и это для меня идеально: клуб доволен, я сам тоже доволен. Ожидаю, что вскоре вернусь на поле, а мы начнем побеждать и преодолеем трудности на старте», – сказал Ларсен.