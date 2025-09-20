Ларсен и «Вулвс» подписали новый контракт по схеме «5+1». Ранее клуб отказался продавать форварда в «Ньюкасл» за 55 млн фунтов, хотя норвежец желал перейти

Йорген Ларсен и «Вулверхэмтон» подписали новый контракт.

Срок соглашения – 5 лет с возможностью продления еще на один год.

В прошлом сезоне 25-летний норвежский форвард забил 14 мячей в 35 матчах в АПЛ за «Вулвс».

В текущем сезоне он провел 2 матча в АПЛ (после чего пропустил 2 игры из-за небольшой травмы) и сделал дубль в матче Кубка лиги с «Вест Хэмом» (3:2).

В межсезонье клуб отказался продавать нападающего в «Ньюкасл » за 50 и 55 млн фунтов. При этом сообщалось, что сам игрок высказывал желание перейти .

«Я невероятно счастлив в «Вулверхэмптоне ». Подписание нового контракта доказывает мою преданность клубу. Я в восторге от своих партнеров, болельщики у нас просто потрясающие. Мы хотим, чтобы этот сезон был лучше прошлогоднего».

Я подписал новый контракт, проведу еще несколько лет в «Вулверхэмптоне», и это для меня идеально: клуб доволен, я сам тоже доволен. Ожидаю, что вскоре вернусь на поле, а мы начнем побеждать и преодолеем трудности на старте», – сказал Ларсен .