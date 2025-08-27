«Ньюкасл» предложит 60 млн фунтов за Ларсена. «Вулвс» не продали форварда за 55 млн

«Ньюкасл» сделает третье предложение по трансферу Йоргена Ларсена.

Ранее «Вулверхэмптон » отказался продать 25-летнего нападающего за 50 и 55 млн фунтов. Утверждалось, что команда хочет сохранить игрока.

Теперь ожидается, что «сороки» сделают улучшенное предложение на сумму 60 млн фунтов, сообщает Sky Sports.

В прошлом сезоне Ларсен забил 14 голов в 35 матчах АПЛ и стал вторым бомбардиром клуба.

Во вчерашнем матче c «Вест Хэмом» (3:2) в Кубке английской лиги норвежец сделал дубль, забив на 82-й и 84-й минутах. Его подробная статистика – здесь .