«Ньюкасл» предложит 60 млн фунтов за Ларсена. «Вулвс» не продали форварда за 55 млн
«Ньюкасл» сделает третье предложение по трансферу Йоргена Ларсена.
Ранее «Вулверхэмптон» отказался продать 25-летнего нападающего за 50 и 55 млн фунтов. Утверждалось, что команда хочет сохранить игрока.
Теперь ожидается, что «сороки» сделают улучшенное предложение на сумму 60 млн фунтов, сообщает Sky Sports.
В прошлом сезоне Ларсен забил 14 голов в 35 матчах АПЛ и стал вторым бомбардиром клуба.
Во вчерашнем матче c «Вест Хэмом» (3:2) в Кубке английской лиги норвежец сделал дубль, забив на 82-й и 84-й минутах. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
