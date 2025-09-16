Тренер «Акрона» Тедеев после 1:3 с «Локо»: «Некоторые судьи ощущают себя главными героями, позволяют себе дерзить игрокам – смотреть невозможно! Надо однозначно добавлять в культуре»
«Акрон» уступил «Локомотиву» (1:3) в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России. В концовке встречи между футболистами команд произошла стычка.
«У меня возник вопрос к резервному арбитру – как он позволяет себе разговаривать с футболистом? У меня складывается ощущение, что некоторые судьи ощущают себя главными действующими лицами на футбольном поле и могут себе позволить дерзости по отношению к игрокам. Какие‑то резкие слова, какие‑то действия, которые не имеют отношения к педагогике. На это смотреть просто невозможно!
Футболист на эмоциях – это человек, который может позволять себе чуточку больше. Но у судьи инструмент: ты можешь футболисту карточку показать или удалить. Говорить с ним неподобающим образом, позволяя дерзость, – это не позволено ни одному человеку.
Судья не должен быть заметным, он должен быть человеком, который следит за дисциплиной и правильным футболом. На основе этой ситуации судьям в культуре надо добавлять однозначно. Я со своей стороны никогда не позволяю в сторону арбитра сказать что‑то неприятное. И никогда меня никто не удалял. Но эти люди тем более не должны себе этого позволять», – сказал главный тренер «Акрона».