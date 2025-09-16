Тедеев про 1:3 с «Локомотивом»: «Акрон» до конца мог сравнять, но ошибка арбитров привела к третьему голу. Решение вызвало у меня бурю негодования – этот момент даже выглядел смешно»

Заур Тедеев считает, что судьи допустили ошибку в концовке матча с «Локомотивом».

В матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России «Акрон» уступил «Локомотиву » со счетом 1:3.

«Тяжелый момент для нашей команды в целом. Прошло несколько матчей, мы рассчитывали на другое. Но есть много позитива с точки зрения игры. И сегодняшний матч, особенно первый тайм и эпизодами второй, показал, что мы можем выглядеть убедительно. А те мячи, которые мы пропустили, объясняются тем, что три футболиста впервые играли друг с другом. Мы на такое не рассчитывали, что все они выйдут одновременно. Это обусловлено тяжелым выездом и состоянием игроков после него. На двух‑трех позициях мы планировали поставить других игроков. В некоторых эпизодах нам не хватило лидеров, которые могли бы сыграть в ключевые моменты матча. Два мяча мы пропустили из ничего.

Тем не менее до самого конца мы претендовали на то, чтобы сравнять счет. А ошибка со стороны бригады арбитров в концовке привела к эпизоду с третьим голом. Решение у меня вызвало бурю негодования. Этот момент даже выглядел смешно. Мы должны были атаковать со стандартного положения и пытаться его реализовать.

Что касается остального, есть над чем работать. Слава богу, у нас подъезжают футболисты. Да, это 12‑я игра, но 11 этих игроков мы ждали. Хорошо, что они есть, мы надеялись на это. Сейчас наступил самый главный момент: эти футболисты должны по ходу сезона включаться, начать друг друга понимать и физически адаптироваться к команде. И это в очень сложный момент. Уверен, что через 2–3 цикла команда будет сильнее с точки зрения качества. Думаю, в этом плане мы однозначно добавим», – сказал главный тренер «Акрона ».