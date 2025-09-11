«Локомотив» завершил летнюю трансферную кампанию. Переход Олейникова сорвался

«Локомотив» не будет подписывать новых игроков до закрытия летнего трансферного окна.

Период заявок в Мир РПЛ заканчивается сегодня.

В конце августа у железнодорожников сорвался переход хавбека «Крыльев Советов » Ивана Олейникова , больше трансферов не планируется.

Летом «Локомотив » подписал Николая Комличенко, Зелимхана Бакаева , Александра Руденко, Кристиана Рамиреса, Александра Французов (остался в аренде в дзержинском «Арсенале») и арендовал у «Спартака» Данила Пруцева.