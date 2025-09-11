«Локомотив» завершил летнюю трансферную кампанию. Переход Олейникова сорвался
«Локомотив» не будет подписывать новых игроков до закрытия летнего трансферного окна.
Период заявок в Мир РПЛ заканчивается сегодня.
В конце августа у железнодорожников сорвался переход хавбека «Крыльев Советов» Ивана Олейникова, больше трансферов не планируется.
Летом «Локомотив» подписал Николая Комличенко, Зелимхана Бакаева, Александра Руденко, Кристиана Рамиреса, Александра Французов (остался в аренде в дзержинском «Арсенале») и арендовал у «Спартака» Данила Пруцева.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
