  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Круговой о деньгах: «Просят не только занять, но и просто помочь. Перевел около 100 тысяч рублей якобы ярому фанату ЦСКА. Когда он почувствовал, что я всегда могу помочь, начал наглеть»
5

Круговой о деньгах: «Просят не только занять, но и просто помочь. Перевел около 100 тысяч рублей якобы ярому фанату ЦСКА. Когда он почувствовал, что я всегда могу помочь, начал наглеть»

Данил Круговой рассказал, что к нему нередко обращаются за деньгами.

– Просят не только занять, но и просто помочь. Не секрет, что я занимаюсь благотворительностью. Увидел у ЦСКА пост о благотворительной платформе Tooba, скачал и стал помогать.

– А незнакомым людям, которые писали в соцсетях, помогал?

– Да, и одна ситуация меня расстроила. Написал мужчина, якобы ярый болельщик ЦСКА: «У меня проблемы в семье. Помоги, если можешь».

Я перевел ему деньги и не требовал их возвращать. Потом он снова пишет: «Ребенок идет в школу, помоги собрать». Мы с женой собрали вещи, которые нам были уже не нужны, и отправили ему.

– Респект.

– Прошло время, он снова начал писать: «Можешь помочь?» Я еще раз перевел. В сумме около ста тысяч рублей.

Мне не жалко, просто обидно – он почувствовал, что я всегда могу помочь, и начал наглеть, – сказал защитник ЦСКА.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?28604 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoДанил Круговой
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
деньги
соцсети
Благотворительность
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Круговой записывал рэп-трек: «Друг говорит: «Сделаем хит, заколлабимся с Люсей Чеботиной». Записались, наложили биты, слушаем – полная хрень получилась»
13сегодня, 13:15
Данил Круговой: «Становиться отцом в 30 лет – не мое. Не хотел быть для ребенка старым скуфом. Я еще в детстве говорил маме, что в 18 лет у меня точно будут жена и дети, но не срослось»
97сегодня, 11:46
Главные новости
«Краснодар» пытается загубить карьеру моему сыну. Сашу не отпустят». Отец Кокшарова о предложении «Пари НН»
2532 минуты назад
Депутат Свищев о драке Смолова: «Федор мог бы превратиться в амбассадора кодекса этики российского спорта. Рассказывал бы юным спортсменам, как важно держать себя в руках»
945 минут назад
Мбаппе про дело об изнасиловании в Стокгольме: «Было грустно видеть, что все набросились на такую серьезную тему, как на стейк. Когда все поняли, что я ни при чем, про жертву забыли»
1046 минут назад
Команде продаж нужен опытный аккаунт-менеджер, который станет нашим MVP рекламы. Ждем вас в Спортсе’’!
сегодня, 14:00Подкасты
Андрей Мостовой: «Опыт с психологами был – дважды. И дважды неудачный. 10 тысяч одно занятие стоило. Но это не значит, что у всех так, это нужная история, людям помогает»
27сегодня, 13:48
Тоуни о словах Роналду про саудовскую лигу: «Он объездил мир и знает гораздо больше. Для меня она на одном уровне с АПЛ. Мы видели, как «Аль-Хилаль» победил «Сити», здесь умеют играть в футбол»
12сегодня, 13:40
РФС не платил за аренду помещений на базе «Новогорск» и не возмещал коммунальные расходы. Недополученный доход – 5,7 млн рублей, заявили в Счетной палате
12сегодня, 13:30
Круговой записывал рэп-трек: «Друг говорит: «Сделаем хит, заколлабимся с Люсей Чеботиной». Записались, наложили биты, слушаем – полная хрень получилась»
13сегодня, 13:15
Губерниев об уголовном деле Смолова: «Не удивлюсь, если он сядет. Это случай из рубрики «Никогда такого не было и вот опять». Какая-то атмосфера вседозволенности»
33сегодня, 13:02
Мама Мбаппе: «Килиан страстно любит футбол, у него зависимость! Он много зарабатывает, но не иметь никакой личной жизни – это жертва»
16сегодня, 12:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Родина» встретится с «Факелом». Команде нужна ваша поддержка на «Арене Химки» в матче против воронежцев!
только чтоРеклама
Андрей Мостовой о том, что Глушенков не верит в депрессию: «Ну это же Макс. Он невероятно своеобразный парень»
37 минут назад
Анри о сборной Франции: «Мы все знаем, кто будет новым тренером. Я желаю ему всего наилучшего»
27 минут назад
«Трамп может принять решение о возвращении наших клубов в ЛЧ. Он может давить на Европу, сделать предложение, от которого нельзя отказаться». Масалитин о президенте США
817 минут назад
Дмитрий Васильев об уголовном деле Смолова: «Не сомневаюсь, что он хороший человек и искренне сожалеет, но наказание должно быть. Иначе общество решит, что одним все можно, а другим – нет»
129 минут назад
Форвард «Уфы» Ортис о кумысе: «После него я сделал дубль – выпью снова перед матчем с «Уралом». Если и в этой игре забью, то это станет традицией перед каждым выходом на поле»
256 минут назад
Нойер о возвращении в сборную: «Меня никто не приглашал, но это даже не вариант. Больше не выступать за Германию было осознанным решением»
1сегодня, 13:52
Леонченко о Баринове: «Локомотив» заинтересован в продолжении сотрудничества. Вчера прошла очередная встреча по возможному продлению контракта игрока»
2сегодня, 13:25
Радимов о Батракове: «Только благодаря ему «Локомотив» находится рядом с тройкой и может за что-то бороться. Алексей больше, чем полкоманды»
3сегодня, 13:10
«Ротор» сыграет с «КАМАЗом». Волгоградцам нужна ваша поддержка в домашнем матче против челнинцев!
1сегодня, 13:00Реклама