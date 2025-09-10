Круговой о деньгах: «Просят не только занять, но и просто помочь. Перевел около 100 тысяч рублей якобы ярому фанату ЦСКА. Когда он почувствовал, что я всегда могу помочь, начал наглеть»

Данил Круговой рассказал, что к нему нередко обращаются за деньгами.

– Просят не только занять, но и просто помочь. Не секрет, что я занимаюсь благотворительностью. Увидел у ЦСКА пост о благотворительной платформе Tooba, скачал и стал помогать.



– А незнакомым людям, которые писали в соцсетях, помогал?

– Да, и одна ситуация меня расстроила. Написал мужчина, якобы ярый болельщик ЦСКА: «У меня проблемы в семье. Помоги, если можешь».

Я перевел ему деньги и не требовал их возвращать. Потом он снова пишет: «Ребенок идет в школу, помоги собрать». Мы с женой собрали вещи, которые нам были уже не нужны, и отправили ему.



– Респект.

– Прошло время, он снова начал писать: «Можешь помочь?» Я еще раз перевел. В сумме около ста тысяч рублей.

Мне не жалко, просто обидно – он почувствовал, что я всегда могу помочь, и начал наглеть, – сказал защитник ЦСКА .