«Хорватия была хуже соперника впервые за долгое время. Мы словно играли против команды из топ-5». Далич об 1:0 с Фарерами

Златко Далич оценил гостевую победу Хорватии над Фарерами (1:0) в отборе ЧМ-2026.

«Запоминается результат и ничего более. Мы ожидали, что матч будет тяжелым, но не настолько… Мы словно играли против соперника из топ-5 в мире. Мы совершили много ошибок, но игра забывается, главное – взяли три очка.

Мы плохо действовали в переходных фазах, они доставили нам массу хлопот, а мы не реализовали моменты, чтобы увеличить преимущество. Есть много причин [плохой игры] начиная от искусственного газона, погоды и заканчивая всем, что происходило на поле. У нас было много изменений в составе, многие игроки отсутствовали. Надеюсь, такое больше не случится.

Я обеспокоен тем, что впервые за долгое время мы были хуже соперника. Мы сыграли не на должном уровне, соперник превзошел нас в желании и беговой работе. Мы хотели дать отдохнуть некоторым игрокам [Модричу, Перишичу] и поберечь их, тем более на таком поле», – сказал тренер сборной Хорватии.