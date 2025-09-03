«Тоттенхэм» показал третий комплект формы на сезон – желтый в ретростиле и со старой эмблемой
«Тоттенхэм» представил третий комплект формы на текущий сезон.
Лондонский клуб показал новую третью форму Nike на сезон-2025/26.
«В новой третьей форме яркие желтые цвета сочетаются с синими деталями, воссоздавая культовый образ легендарной эпохи Nike Total 90.
Форма отдает дань уважения некоторым из самых известных выездных футболок клуба в нашей славной истории, включая форму, в которой мы выиграли Кубок Англии в 1982 году, и вызывает ностальгические ассоциации с футбольными джерси 90-х годов.
Дизайн дополняет историческая эмблема клуба и ретро-дизайн манжет и воротника», – говорится на сайте «Тоттенхэма».
Фото: tottenhamhotspur.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Тоттенхэма»
