Шермити перешел в «Рейнджерс» из «Эвертона» за 8+2 млн фунтов

Юссеф Шермити перешел в «Рейнджерс» из «Эвертона».

Шотландский клуб и 21-летний нападающий подписали контракт на 4 года.

По сведениям Sky Sports, сумма сделки составляет 8 миллионов фунтов и 2 млн в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Шермити провел 4 матча за «Эвертон » в АПЛ . Его подробная статистика – здесь .

Изображение: rangers.co.uk