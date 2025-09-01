Шермити перешел в «Рейнджерс» из «Эвертона» за 8+2 млн фунтов
Юссеф Шермити перешел в «Рейнджерс» из «Эвертона».
Шотландский клуб и 21-летний нападающий подписали контракт на 4 года.
По сведениям Sky Sports, сумма сделки составляет 8 миллионов фунтов и 2 млн в качестве бонусов.
В прошлом сезоне Шермити провел 4 матча за «Эвертон» в АПЛ. Его подробная статистика – здесь.
Изображение: rangers.co.uk
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Рейнджерс»
