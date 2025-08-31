«Рейнджерс» купили Бояна Миовски у «Жироны» за 2,6+1,6 млн фунтов. Форвард забил 44 мяча за «Абердин» за 2 сезона в Шотландии
«Рейнджерс» купили Бояна Миовски у «Жироны».
С 26-летним форвардом подписан контракт на 4 года. По данным Sky, сумма трансфера составила 2,6 млн фунтов плюс 1,6 млн фунтов в зависимости от достижений игрока.
Миовски ранее уже выступал в Шотландии – он провел 2 полных сезона за «Абердин» (с 2022 по 2024 годы) и забил 44 мяча в 98 матчах во всех турнирах.
За «Жирону» в активе форварда сборной Северной Македонии было 4 гола в 22 играх во всех турнирах в прошлом сезоне.
Фото: сайт «Рейнджерс».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Рейнджерс»
