«Рейнджерс» купили Бояна Миовски у «Жироны» за 2,6+1,6 млн фунтов. Форвард забил 44 мяча за «Абердин» за 2 сезона в Шотландии

«Рейнджерс» купили Бояна Миовски у «Жироны».

С 26-летним форвардом подписан контракт на 4 года. По данным Sky, сумма трансфера составила 2,6 млн фунтов плюс 1,6 млн фунтов в зависимости от достижений игрока.

Миовски ранее уже выступал в Шотландии – он провел 2 полных сезона за «Абердин » (с 2022 по 2024 годы) и забил 44 мяча в 98 матчах во всех турнирах.

За «Жирону» в активе форварда сборной Северной Македонии было 4 гола в 22 играх во всех турнирах в прошлом сезоне.

