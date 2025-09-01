«Зенит» и «Локомотив» интересуются хавбеком «Сочи» Кравцовым (Metaratings)
«Зенит» и «Локомотив» интересуются опорником «Сочи» Кириллом Кравцовым.
Об этом сообщает Metaratings.
Утверждается, что клубы могут вернуться к более предметному обсуждению потенциального трансфера Кравцова зимой, так как сейчас полузащитник набирает форму после травмы.
Кравцов – воспитанник академии «Зенита». В нынешнем сезоне он провел 5 матчей в Мир РПЛ за «Сочи». Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
