«Зенит» и «Локомотив» интересуются хавбеком «Сочи» Кравцовым (Metaratings)

«Зенит» и «Локомотив» интересуются опорником «Сочи» Кириллом Кравцовым.

Об этом сообщает Metaratings.

Утверждается, что клубы могут вернуться к более предметному обсуждению потенциального трансфера Кравцова зимой, так как сейчас полузащитник набирает форму после травмы.

Кравцов – воспитанник академии «Зенита ». В нынешнем сезоне он провел 5 матчей в Мир РПЛ за «Сочи ». Статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь .