«Ростов» сохранит безвозмездный грант в 750 млн рублей из бюджета в 2026-м, заявил врио губернатора: «Можно по-разному относиться к стоимости игроков, зарплатам, но это правила игры»
«Ростов» сохранит размер поддержки из бюджета региона в 2026 году.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что команда ежегодно получает из областного бюджета безвозмездный грант в 750 миллионов рублей.
«Несмотря на сложности с бюджетом и приоритеты, я все-таки надеюсь, что эта сумма у нас в 2026 году останется. Можно по-разному относиться к тому, сколько стоят футболисты, какая у них зарплата, но это правила игры такие.
Если мы хотим, чтобы наш клуб был представлен в высшем дивизионе, то мы должны его поддерживать», – сказал Слюсарь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
