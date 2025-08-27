Тренер «Махачкалы» Биджиев о 3:1 с «Ростовом»: «Перед матчем был уверен, что не проиграем. «Ростов» после ошибки просел, где-то подфартило, где-то использовали шансы в атаке»

Хасанби Биджиев прокомментировал победу в матче с «Ростовом».

В матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России махачкалинское «Динамо» одержало победу (3:1), уступая со счетом 0:1 до 82-й минуты.

– Вышел Пальцев, стало много забросов. Его выход помог выиграть?

– При выборе тактики на игру планировали, что он и Мастури выйдут во втором тайме, чтобы использовать свободные зоны. Они сработали хорошо. Замены оправдали себя.

– Пальцев неожиданно вышел в атаку. С чем это связано?

– Нам нужно было зацепиться за мячи. Вышли два высоких игрока, которые должны были навязать борьбу защитникам. После этого начали появляться пространства для наших атак.

– Почему у вас было 5 игроков в запасе?

– Кому‑то дали отдохнуть, кто‑то травмировался. У нас был кадровый дефицит. Сегодня было много наших болельщиков. Хотели их порадовать.

– Последние десять минут – футбольное чудо?

– Перед игрой у меня была уверенность, что мы не проиграем. После ошибки, которая привела к голу первому, «Ростов » немного просел. Где‑то нам подфартило, но где‑то мы смогли использовать свои шансы в атаке, – сказал главный тренер махачкалинского «Динамо ».