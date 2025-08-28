Тебас о критике еврокомиссаром Микаллефом матчей за границей: «Действительно ли один матч из 380 – большая проблема? Фанаты не из Европы заслуживают хотя бы раз увидеть свою команду вживую»

Хавьер Тебас не согласился с мнением комиссара ЕС о проведении матчей вне Европы.

Еврокомиссар Гленн Микаллеф выступил против организации матчей европейских клубов за границей.

Ранее сообщалось , что Королевская испанская футбольная федерация направила запрос в УЕФА по поводу проведения игры «Барселоны» и «Вильярреала » в Майами в декабре.

«Я понимаю беспокойство, но давайте взглянем на вещи объективно: речь идет об одном матче из 380.

Во всем мире тысячи болельщиков, многие из которых живут вне Европы, и они также заслуживают возможности хотя бы раз увидеть свою команду вживую.

Я не слышал такого же возмущения по поводу таких проектов, как Европейская лига НБА-ФИБА, которая действительно подрывает европейскую спортивную модель, или пиратства, которое ведет к финансовому краху многих профессиональных соревнований.

Действительно ли один матч из 380 – большая проблема?» – написал глава Ла Лиги в своем аккаунте в X.

