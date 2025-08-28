Тебас о критике еврокомиссаром Микаллефом матчей за границей: «Действительно ли один матч из 380 – большая проблема? Фанаты не из Европы заслуживают хотя бы раз увидеть свою команду вживую»
Еврокомиссар Гленн Микаллеф выступил против организации матчей европейских клубов за границей.
Ранее сообщалось, что Королевская испанская футбольная федерация направила запрос в УЕФА по поводу проведения игры «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами в декабре.
«Я понимаю беспокойство, но давайте взглянем на вещи объективно: речь идет об одном матче из 380.
Во всем мире тысячи болельщиков, многие из которых живут вне Европы, и они также заслуживают возможности хотя бы раз увидеть свою команду вживую.
Я не слышал такого же возмущения по поводу таких проектов, как Европейская лига НБА-ФИБА, которая действительно подрывает европейскую спортивную модель, или пиратства, которое ведет к финансовому краху многих профессиональных соревнований.
Действительно ли один матч из 380 – большая проблема?» – написал глава Ла Лиги в своем аккаунте в X.
