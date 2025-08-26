РФС предложил Саудовской Аравии и Бахрейну провести матчи в России в 2026 году (Sport24)
Сборная России может сыграть с Саудовской Аравией и Бахрейном в следующем году.
РФС направил федерациям футбола ближневосточных стран предложения о проведении товарищеских матчей в 2026 году, сообщает Sport24.
«РФС направил официальные предложения сборным Бахрейна и Саудовской Аравии о проведении товарищеских матчей в сентябре 2026 года в России. В документах отмечается, что встречи могут пройти как в Москве, так и в других регионах страны.
Обе восточные федерации получили приглашение и взяли время на обдумывание. При этом они заверили, что предоставят окончательный ответ в начале следующего года, когда начнут формировать календарь товарищеских игр», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
