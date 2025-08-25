Канчельскис о Баринове: «Чемпионом с «Локомотивом» не стать, ему нужно в европейский клуб. Есть пример Миранчука, которой не заиграл в Европе, так как слишком долго сидел в РПЛ»
Ранее сообщалось, что АЕК готов заплатить за 28-летнего игрока до двух миллионов евро. Железнодорожники ранее договаривались с хавбеком о том, что отпустят его в иностранный клуб за такую сумму. Однако сейчас руководство якобы не хочет расставаться с капитаном за несколько недель до закрытия трансферного окна.
«Баринову нет никакого смысла цепляться за РПЛ. Он уже выигрывал ее, а еще раз чемпионом с нынешним «Локомотивом» не стать. Какой смысл оставаться тут, если есть интерес из Европы?
Баринову нужно выезжать в аэропорт и ждать там звонка, чтобы при первой же возможности улететь в европейский клуб.
У него перед глазами есть пример Миранчука, когда заиграть в Европе не получилось, потому что слишком долго сидел в РПЛ», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Канчельскис.