Канчельскис о Баринове: «Чемпионом с «Локомотивом» не стать, ему нужно в европейский клуб. Есть пример Миранчука, которой не заиграл в Европе, так как слишком долго сидел в РПЛ»

Андрей Канчельскис считает, что Дмитрию Баринову пора уходить из «Локомотива».

Ранее сообщалось , что АЕК готов заплатить за 28-летнего игрока до двух миллионов евро. Железнодорожники ранее договаривались с хавбеком о том, что отпустят его в иностранный клуб за такую сумму. Однако сейчас руководство якобы не хочет расставаться с капитаном за несколько недель до закрытия трансферного окна.

«Баринову нет никакого смысла цепляться за РПЛ. Он уже выигрывал ее, а еще раз чемпионом с нынешним «Локомотивом » не стать. Какой смысл оставаться тут, если есть интерес из Европы?

Баринову нужно выезжать в аэропорт и ждать там звонка, чтобы при первой же возможности улететь в европейский клуб.

У него перед глазами есть пример Миранчука , когда заиграть в Европе не получилось, потому что слишком долго сидел в РПЛ », – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Канчельскис .