Бабаев о Бельтране и ЦСКА: «Переговоры приостановлены и вряд ли возобновятся»

ЦСКА вряд ли подпишет Лукаса Бельтрана.

Об этом рассказал гендиректор московского клуба Роман Бабаев .

Ранее сообщалось , что московский клуб уже согласовал переход 24-летнего нападающего за 12 млн евро, но сторона игрока затягивает сделку, привлекая большое количество посредников. Утверждалось, что представители аргентинца намерены добиться трансфера в «Зенит».

«Густаво Пуэрта есть в нашем шорт-листе. Но хочется говорить о тех ребятах, которые либо уже пополнили команду, либо по которым идут финальные стадии переговоров.

Переговоры по Бельтрану приостановлены. И думаю, что уже вряд ли возобновятся», – сказал Бабаев.