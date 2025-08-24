Бабаев о Бельтране и ЦСКА: «Переговоры приостановлены и вряд ли возобновятся»
ЦСКА вряд ли подпишет Лукаса Бельтрана.
Об этом рассказал гендиректор московского клуба Роман Бабаев.
Ранее сообщалось, что московский клуб уже согласовал переход 24-летнего нападающего за 12 млн евро, но сторона игрока затягивает сделку, привлекая большое количество посредников. Утверждалось, что представители аргентинца намерены добиться трансфера в «Зенит».
«Густаво Пуэрта есть в нашем шорт-листе. Но хочется говорить о тех ребятах, которые либо уже пополнили команду, либо по которым идут финальные стадии переговоров.
Переговоры по Бельтрану приостановлены. И думаю, что уже вряд ли возобновятся», – сказал Бабаев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
