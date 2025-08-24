У Хиля 5 голов в 6 матчах РПЛ – больше лишь у Батракова. Форвард «Балтики» забил «Сочи» с пенальти
Брайан Хиль вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Мир РПЛ.
Нападающий «Балтики» реализовал пенальти в матче 6-го тура с «Сочи» (1:0, первый тайм), назначенный за фол Игнасио Сааведры против Ильи Петрова. Сальвадорец забил в 4-м матче чемпионата России подряд.
Сейчас на счету Хиля 5 голов в 6 матчах сезона. Форвард уступает лишь Алексею Батракову из «Локомотива», забившему на 3 мяча больше.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
