У Хиля 5 голов в 6 матчах РПЛ – больше лишь у Батракова. Форвард «Балтики» забил «Сочи» с пенальти

Брайан Хиль вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Мир РПЛ.

Нападающий «Балтики» реализовал пенальти в матче 6-го тура с «Сочи » (1:0, первый тайм), назначенный за фол Игнасио Сааведры против Ильи Петрова. Сальвадорец забил в 4-м матче чемпионата России подряд.

Сейчас на счету Хиля 5 голов в 6 матчах сезона. Форвард уступает лишь Алексею Батракову из «Локомотива », забившему на 3 мяча больше.