Вратарь «Текстильщика» Давыдов получил ящик клубники в качестве приза лучшему игроку матча с «Тверью» в Кубке России
Вратарю «Текстильщика» подарили клубнику как лучшему игроку матча Кубка России.
В матче 2-го этапа Пути регионов FONBET Кубка России «Текстильщик» обыграл «Тверь» в серии пенальти (0:0, пенальти – 5:4).
Вратарь ивановского клуба Денис Давыдов был признан лучшим игроком матча. В качестве приза Давыдов получил от РФС ящик клубники.
Защитник «Брюне» Норхейм получил ящик клубники в качестве приза лучшему игроку матча с «Бранном»
Увольнять ли Семака?21614 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России
