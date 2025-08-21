«Айнтрахт» за 7,5+1,5 млн долларов продал хавбека сборной США Ааронсона в «Колорадо Рэпидс»

«Айнтрахт» продал Пакстена Ааронсона в клуб МЛС.

«Колорадо Рэпидс » заключил пятилетний контракт с 21-летним полузащитником сборной США .

Как сообщает Бен Джейкобс, «Айнтрахт » получит 7,5 миллиона долларов, также в сделку включены бонусы на 1,5 млн.

В прошлом сезоне Ааронсон выступал за «Утрехт ». В 33 матчах чемпионата Нидерландов он забил 8 голов, сделал 4 ассиста и заработал 8 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь .

Фото: coloradorapids.com