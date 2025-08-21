«Айнтрахт» за 7,5+1,5 млн долларов продал хавбека сборной США Ааронсона в «Колорадо Рэпидс»
«Айнтрахт» продал Пакстена Ааронсона в клуб МЛС.
«Колорадо Рэпидс» заключил пятилетний контракт с 21-летним полузащитником сборной США.
Как сообщает Бен Джейкобс, «Айнтрахт» получит 7,5 миллиона долларов, также в сделку включены бонусы на 1,5 млн.
В прошлом сезоне Ааронсон выступал за «Утрехт». В 33 матчах чемпионата Нидерландов он забил 8 голов, сделал 4 ассиста и заработал 8 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.
Фото: coloradorapids.com
Увольнять ли Семака?21614 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Колорадо Рэпидс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости