16

Гафин о «Динамо»: «Тренеру и команде нужно время на адаптацию друг к другу. Мы все должны работать над улучшением результатов»

Дмитрий Гафин заявил, что «Динамо» будет работать над улучшением игры.

Сейчас команда Валерия Карпина с 5 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Что делать в текущей ситуации? Мы все должны работать над тем, чтобы результаты «Динамо» улучшились.

Очевидно, что нужно время – и на адаптацию тренера к команде, и команды – к тренеру», – сказал председатель совета директоров «Динамо».

Гафин о «Динамо»: «У Лички был футбол с максимальным креном на атаку, а у Карпина – попытка сбалансировать игру»

