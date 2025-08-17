Сперцян после 5:1 с «Сочи»: «РПЛ непредсказуема – на каждую игру должен быть боевой настрой, дисциплина, характер. «Краснодар» сегодня это показал»
Эдуард Сперцян считает РПЛ непредсказуемой.
«Краснодар» разгромил «Сочи» (5:1) в матче 5-го тура Мир РПЛ. Сперцян сделал дубль и отдал голевой пас.
– Можно ли сказать, что сейчас «Краснодар» играет в свою чемпионскую игру и от тура к туру прибавляет?
– Не надо сейчас так наперед говорить. Мы должны от игры к игре идти. Опять‑таки, повторюсь, я это часто говорю, – должны работать скромно
Каждая игра достаточно тяжелая, у нас чемпионат непредсказуемый, поэтому на каждую игру должен быть боевой настрой, дисциплина и характер. Сегодня мы это показали и заработали очки, по‑другому никак, – сказал полузащитник «Краснодара».
