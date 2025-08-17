«Краснодар» выиграл 4 матча подряд с общим счетом 11:1
«Краснодар» одержал четыре победы подряд.
Команда Мурада Мусаева сегодня разгромила «Сочи» (5:1) в 5-м туре Мир РПЛ.
Также в августе «быки» обыграли «Динамо» (4:0 и 1:0) и «Оренбург» (1:0).
В последний раз «Краснодар» выигрывал четырежды подряд в начале сезона-2024/25.
Александр Суряев
Источник: Спортс”
