У Сперцяна 3+4 в 5 матчах за «Краснодар» в этой РПЛ. Эдуард сделал дубль и отдал ассист в игре с «Сочи»
Эдуард Сперцян сделал дубль в матче с «Сочи».
Полузащитник «Краснодара» отличился на 49-й и 62-й минутах матча 5-го тура Мир РПЛ (5:1, второй тайм). Кроме того, он ассистировал Никите Кривцову в моменте с 4-м голом.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Сперцян отметился результативными действиями в 4 из 5 матчей сезона в РПЛ – на его счету 3 гола и 4 результативные передачи, он напрямую поучаствовал в 7 из 11 голов «Краснодара».
У Эдуарда лучшая результативность в чемпионате с начала 2025 года – 15 (8+7) очков в 15 матчах лиги.
Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
А что теперь делать со Станковичем?14475 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости