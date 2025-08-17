Мареска про 0:0 с «Пэлас»: «Челси» не позволил создать ни одного момента, но и сам мог лучше контратаковать. У соперника было 8 предсезонных матчей, у нас – 2, мы делали что могли»

Энцо Мареска прокомментировал потерю очков в 1-м туре АПЛ.

О матче с «Кристал Пэлас»

«Сложная игра, и мы ожидали, что игра будет сложной. Не считая штрафного в первом тайме, мы не позволили создать ни одного момента у наших ворот, но это очень хороший соперник.

Мы могли бы получше контратаковать, могли бы получше защищаться, но это лишь первый матч сезона. Соперник [во время предсезонки] провел около восьми игр, а мы – только две, так что мы делали то, что в наших силах. Мы сохранили ворота в неприкосновенности.

Когда нам забили, я не видел, что произошло, но во время просмотра повтора я увидел, что фол действительно был».

О покупке центрального защитника

«Вам нравится говорить о центральных защитниках? Я уже высказался на этот счет. Спасибо за внимание!» – сказал главный тренер «Челси».

АПЛ об отмене гола Эзэ против «Челси»: «Гехи находился менее чем в метре от стенки в момент штрафного. Это свободный удар»

Разлад в «Челси»: Мареска требует нового ЦЗ, а боссы не идут покупать. Потому что 9 уже есть