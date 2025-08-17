Мареска про 0:0 с «Пэлас»: «Челси» не позволил создать ни одного момента, но и сам мог лучше контратаковать. У соперника было 8 предсезонных матчей, у нас – 2, мы делали что могли»
О матче с «Кристал Пэлас»
«Сложная игра, и мы ожидали, что игра будет сложной. Не считая штрафного в первом тайме, мы не позволили создать ни одного момента у наших ворот, но это очень хороший соперник.
Мы могли бы получше контратаковать, могли бы получше защищаться, но это лишь первый матч сезона. Соперник [во время предсезонки] провел около восьми игр, а мы – только две, так что мы делали то, что в наших силах. Мы сохранили ворота в неприкосновенности.
Когда нам забили, я не видел, что произошло, но во время просмотра повтора я увидел, что фол действительно был».
О покупке центрального защитника
«Вам нравится говорить о центральных защитниках? Я уже высказался на этот счет. Спасибо за внимание!» – сказал главный тренер «Челси».
