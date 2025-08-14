«Карпин думал, что идет в «Ла Скала» времен Рикардо Мути, а попал в булгаковское варьете. С таким советом директоров Мастер в «Динамо» не появится, а Воланду не до клуба». Воробьев о бело-голубых
Анатолий Воробьев высказался о результатах «Динамо» на старте сезона.
Бело-голубые потерпели разгромное поражение от «Краснодара» (0:4) в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Карпин думал, что он приходит в оперный театр «Ла Скала» времен легендарного дирижера Рикардо Мути. А попал в булгаковское варьете к Степе Лиходееву, Варенухе и Римскому.
С таким советом директоров в «Динамо» не может появиться Мастер. А Воланд сейчас занят другими проектами. Не до «Динамо» ему. Да и на поле выходят футболисты «Динамо» и предлагают зрителям футбол второй свежести.
Варьете – оно и есть варьете. Жанр такой переместился на «ВТБ Арену». Как на поле, так и на трибуны. И на тренерскую скамейку, с которой исходят команды и принимаются управленческие решения», – сказал бывший вице-президент «Динамо».
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?5715 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости