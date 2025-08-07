  • Спортс
  • «Вильярреал» о Парти и обвинении в изнасилованиях: «Игрок категорически отстаивает свою невиновность. Клуб признает презумпцию невиновности и ожидает решения правосудия»


«Вильярреал» о Парти и обвинении в изнасилованиях: «Игрок категорически отстаивает свою невиновность. Клуб признает презумпцию невиновности и ожидает решения правосудия»

«Вильярреал» высказался о судебном процессе Томаса Парти.

Испанский клуб заключил соглашение с 32-летним полузащитником сроком на один год. 

Напомним, Парти предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования, в том числе с анальным проникновением, и одному эпизоду сексуального насилия. По версии обвинения, предполагаемые преступления в отношении трех женщин были совершены в особняке Парти в Лондоне и в отеле в испанской Марбелье.

Футболист освобожден под залог. Он должен предстать перед судом Олд-Бейли 2 сентября.

«Клуб осведомлен о том, что футболист находится в процессе судебного разбирательства в Англии. Игрок категорически отстаивает свою невиновность и отвергает все выдвинутые против него обвинения.

Клуб, признавая презумпцию невиновности как один из своих основополагающих принципов, ожидает решения правосудия, которое и должно установить факты, лежащие в основе предъявленных обвинений. Учитывая британское законодательство в части незавершенных процессов, клуб не будет давать дальнейших комментариев по данному делу.

«Вильярреал» также хочет с полной ясностью подтвердить свою твердую приверженность принципам уважения и разнообразия, а также осуждает любые формы насилия – будь то гендерное насилие, дискриминация, расизм, ксенофобия или любое поведение, посягающее на достоинство личности», – говорится в заявлении «Вильярреала». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Вильярреала»
logoТомас Парти
logoВильярреал
происшествия
logoЛа Лига
