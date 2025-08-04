«Локомотив» и пивоваренная компания «АБ ИнБев Эфес» заключили 2-летнее соглашение. На «РЖД Арене» будут продавать безалкогольные напитки производителя

«Локомотив» объявил о сотрудничестве с пивоваренной компанией «АБ ИнБев Эфес».

Соглашение московского клуба с крупнейшей пивоваренной компанией России рассчитано на 2 года.

«Стратегическое партнерство предусматривает эксклюзивные права на размещение безалкогольной продукции «АБ ИнБев Эфес» на территории «РЖД Арены», брендинг на стадионе и возможность проведения маркетинговых активностей.

Болельщики смогут выбрать любой сорт из широкого портфеля безалкогольных пивных брендов компании, а также лимонады «Натахтари» и холодный чай Zeno», – говорится в заявлении «Локомотива ».