«Локомотив» и пивоваренная компания «АБ ИнБев Эфес» заключили 2-летнее соглашение. На «РЖД Арене» будут продавать безалкогольные напитки производителя
«Локомотив» объявил о сотрудничестве с пивоваренной компанией «АБ ИнБев Эфес».
Соглашение московского клуба с крупнейшей пивоваренной компанией России рассчитано на 2 года.
«Стратегическое партнерство предусматривает эксклюзивные права на размещение безалкогольной продукции «АБ ИнБев Эфес» на территории «РЖД Арены», брендинг на стадионе и возможность проведения маркетинговых активностей.
Болельщики смогут выбрать любой сорт из широкого портфеля безалкогольных пивных брендов компании, а также лимонады «Натахтари» и холодный чай Zeno», – говорится в заявлении «Локомотива».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
