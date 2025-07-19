Адвокат командира полицейских, которым Мбаппе перечислил 180 000 евро: «Выплаты были законными и не нуждались в декларировании»
Ранее стало известно, что пять сотрудников подразделения Национальной полиции Франции (CRS), назначенных для охраны французской сборной на чемпионате мира 2022 года, находятся под подозрением из-за крупной суммы денег, выплаченной игроком «Реала».
Четыре офицера получили чеки на 30 000 евро, выписанные в июне 2023 года с использованием банковского счета Мбаппе. Пятый полицейский – командир, руководивший остальными сотрудниками, получил 60 300 евро.
«Переводы, осуществленные после чемпионата мира по футболу 2022 года, были законными, были сделаны в виде чеков и не нуждались в декларировании. Нет смысла проводить ретроспективную связь между этим пожертвованием и поездками в 2023 году, в которых мой клиент сопровождал Килиана Мбаппе.
Эти поездки, за которые он не получил никаких денег, входили в его обычные обязанности менеджера по безопасности, тем более что он уже делал это для других игроков в прошлом за 21 год своей работы на Федерацию футбола Франции», – заявил адвокат командира полицейских Жан-Батист Суфрон.
Прокуратура проводит проверку выплат Мбаппе полицейским, охранявшим сборную Франции на ЧМ-2022. Форвард перевел 180 тысяч евро