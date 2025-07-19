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Адвокат командира полицейских, которым Мбаппе перечислил 180 000 евро: «Выплаты были законными и не нуждались в декларировании»

Выплаты Килиана Мбаппе полицейским были законными, заявил адвокат.

Ранее стало известно, что пять сотрудников подразделения Национальной полиции Франции (CRS), назначенных для охраны французской сборной на чемпионате мира 2022 года, находятся под подозрением из-за крупной суммы денег, выплаченной игроком «Реала».

Четыре офицера получили чеки на 30 000 евро, выписанные в июне 2023 года с использованием банковского счета Мбаппе. Пятый полицейский – командир, руководивший остальными сотрудниками, получил 60 300 евро.

«Переводы, осуществленные после чемпионата мира по футболу 2022 года, были законными, были сделаны в виде чеков и не нуждались в декларировании. Нет смысла проводить ретроспективную связь между этим пожертвованием и поездками в 2023 году, в которых мой клиент сопровождал Килиана Мбаппе. 

Эти поездки, за которые он не получил никаких денег, входили в его обычные обязанности менеджера по безопасности, тем более что он уже делал это для других игроков в прошлом за 21 год своей работы на Федерацию футбола Франции», – заявил адвокат командира полицейских Жан-Батист Суфрон.

Прокуратура проводит проверку выплат Мбаппе полицейским, охранявшим сборную Франции на ЧМ-2022. Форвард перевел 180 тысяч евро

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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