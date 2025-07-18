Тебас об отказе «Реалу» в переносе матча 1-го тура: «Отдыха более чем достаточно. С составом «Мадрида» и доходами от КЧМ несколько часов не станут проблемой»

Хавьер Тебас высказался о жалобах «Реала» на календарь.

Ранее Испанская королевская федерация футбола отклонила просьбу мадридского клуба перенести матч 1-го тура с «Осасуной». Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поддержал решение.

«Мы уже выразили свою позицию: дней достаточно для восстановления, согласно установленным правилам коллективного договора. Проблему создает не Ла Лига , а такой турнир, как клубный чемпионат мира, который в одностороннем порядке назначает даты. Даже [профсоюз игроков] FIFPro уже жаловался на это.

«ПСЖ» играет за Суперкубок УЕФА 13 августа, а чемпионат Франции начинается для них 17 августа. «Челси» стартует в Премьер-лиге 17 августа, а «Реал» – 19-го. Думаю, дней более чем достаточно. С составом, который есть у «Реала », с теми доходами, которые они получили за участие в клубном чемпионате, несколько часов не должны быть поводом для жалоб», – сказал президент Ла Лиги.