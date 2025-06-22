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Экс-любовница Уокера о сплетнях в интернете: «У меня начались панические атаки. Писали, что я эскортница, употребляю наркотики, публиковали адрес и данные детей»

Бывшая любовница Кайла Уокера рассказала о проблемах из-за сплетен в интернете.

Модель и звезда реалити-шоу Лорин Гудмен воспитывает рожденных от футболиста сына Кайро и дочь Кинару. Летом стало известно, что защитник «Манчестер Сити» долгое время жил на две семьи. Женщина обращалась в суд, чтобы взыскать с Кайла более 356 тысяч фунтов и по 3,9 тысячи в месяц на содержание детей. Суд отклонил большую часть ее требований и мотивировал решение «легкомысленными» тратами Гудмен.

«Первое обращение в социальную службу было, когда начались приступы паники. Это можно сделать анонимно, и я понимаю. Я понимаю, почему люди делают это в определенных обстоятельствах, когда это им необходимо.

Но тролли используют ресурсы, чтобы проводить свои расследования в отношении людей, которые не нуждаются в этом. Они выложили все там (на сайте сплетен Tattle Life – Спортс’‘) и написали: «Ей позвонят из социальных служб».

Там писали, что Кайл заплатил мне за то, чтобы я поехала с ним в Гонконг в качестве эскорта – это абсолютная ложь. Из-за этого мне дали прозвище, и это пошло гулять по интернету, вышло за пределы этого сайта, попало на другие сайты.

Были заявления, что я употребляла наркотики, но я никогда в жизни не принимала наркотики. Просто ужасные заявления. И самое ужасное было, когда они занялись моими детьми.

Кинара – мой второй ребенок, ее имя я никому не говорила. Ее всегда представляли людям как Кики. Ее дата рождения нигде не указывалась. Так что не было никаких публичных записей о ней, никто не мог ее найти. На этом сайте ее имя появилось до того, как я его озвучила.

Я не выкладываю в сеть лица своих детей. Я чувствую, что нет никаких границ. Они размещают адреса людей в сети, медицинскую информацию, мой адрес. И они не удаляют эти данные. Говорят, что сайт модерируется, но это не так.

И тогда вы начинаете подвергать сомнению свой круг знакомых, ссориться с людьми, потому что начинаете сомневаться – замешаны ли они в этом. И вот круг людей превращается в точку. И вы изолированы», – заявила 34-летняя Гудмен в шоу Lorraine в эфире ITV.

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Опубликовано: Sports
Источник: Goal
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