Агент Головина о возможном уходе хавбека из «Монако»: «Бред. У него контракт до 2029 года, он один из лидеров»

Агент Александра Головина опроверг информацию об уходе хавбека из «Монако».

Ранее сообщалось , что французский клуб активнее пытался бы закрыть переход Ансу Фати из «Барсы», если бы к Головину и вингерам Магну Аклиушу и Элиссу Бен-Сегиру был интерес на рынке.

«Ну бред всякий комментировать не собираюсь. У Александра контракт до 2029 года. И он один из лидеров команды», – сказал агент Александр Клюев .

Напомним, Головин подписал новый контракт до 2029 года в октябре 2024-го. В прошлом сезоне Лиги 1 россиянин забил 3 гола в 19 матчах. Его подробная статистика – здесь .