Агент Головина о возможном уходе хавбека из «Монако»: «Бред. У него контракт до 2029 года, он один из лидеров»
Агент Александра Головина опроверг информацию об уходе хавбека из «Монако».
Ранее сообщалось, что французский клуб активнее пытался бы закрыть переход Ансу Фати из «Барсы», если бы к Головину и вингерам Магну Аклиушу и Элиссу Бен-Сегиру был интерес на рынке.
«Ну бред всякий комментировать не собираюсь. У Александра контракт до 2029 года. И он один из лидеров команды», – сказал агент Александр Клюев.
Напомним, Головин подписал новый контракт до 2029 года в октябре 2024-го. В прошлом сезоне Лиги 1 россиянин забил 3 гола в 19 матчах. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Mash на спорте
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