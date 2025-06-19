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Марио Суарес о безголевой серии Гризманна: «Атлетико» играет так, что ему часто приходится находиться в 70 метрах от ворот. Сильные стороны таких игроков раскрываются ближе к штрафной»

Марио Суарес высказался о снижении результативности Антуана Гризманна.

– Гризманн провел 17 игр без забитых мячей. Увидим ли мы снова хорошую версию француза?

– Я не сомневаюсь в его таланте. Против «ПСЖ» он мог забить гол, который не забил, и счет стал 0:2. Дело в том, что Антуан становится старше, и он не был звездой, которая фокусируется только на атаке, он подает пример.

«Атлетико Мадрид» играет так, что ему часто приходится находиться в 70 метрах от ворот. Но, чем ближе такие игроки к штрафной площади соперника, тем больше раскрываются их сильные стороны.

Когда Гризманн снова обретет эту свежесть, он станет гарантией для команды, независимо от того, проведет ли он 50, 30 или 20 матчей, – сказал бывший защитник «Атлетико».

Марио Суарес: «Атлетико» не хватает талантов, которые могут решить исход матчей. Нужны подписания – Симеоне хочет привлечь 2-3 игроков, чтобы сделать команду лучше»

«Интер Майами» против «Порту» – кто победит в матче на клубном ЧМ?5973 голоса
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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