В семье Гризманна родилась дочь. Трое старших детей форварда «Атлетико» появились на свет 8 апреля
В семье Антуана Гризманна родился четвертый ребенок.
Нападающий «Атлетико» сообщил о рождении дочери в соцсетях.
«15 июня родилась Шай Гризманн Чоперена, недостающий элемент в нашей головоломке», – написал Гризманн.
Гризманн и его супруга Эрика Чоперена уже воспитывают троих детей – дочерей Мию и Альбу и сына Амаро. Все старшие дети пары родились в один день – 8 апреля.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Антуана Гризманна
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