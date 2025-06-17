В семье Гризманна родилась дочь. Трое старших детей форварда «Атлетико» появились на свет 8 апреля

В семье Антуана Гризманна родился четвертый ребенок.

Нападающий «Атлетико » сообщил о рождении дочери в соцсетях.

«15 июня родилась Шай Гризманн Чоперена, недостающий элемент в нашей головоломке», – написал Гризманн.

Гризманн и его супруга Эрика Чоперена уже воспитывают троих детей – дочерей Мию и Альбу и сына Амаро. Все старшие дети пары родились в один день – 8 апреля.