Гризманн вспомнил совет Фернандо Торреса: «Отдавай все ради «Атлетико», болельщиков и партнеров по команде». Я делал это с первого дня – теперь я лучший бомбардир клуба»

Антуан Гризманн вспомнил совет про «Атлетико», который дал ему Фернандо Торрес.

«Отдавай все ради клуба, его болельщиков и своих партнеров по команде, это поможет тебе стать важным для этого клуба».

Я делал это с первого дня, и теперь я лучший бомбардир клуба за всю историю.

Это невероятно, я даже никогда об этом не думал», – сказал нападающий «Атлетико ».

Гризманн забил 197 голов в составе мадридцев. Ранее клуб и 34-летний игрок продлили контракт до 2027 года.