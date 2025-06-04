Гризманн вспомнил совет Фернандо Торреса: «Отдавай все ради «Атлетико», болельщиков и партнеров по команде». Я делал это с первого дня – теперь я лучший бомбардир клуба»
Антуан Гризманн вспомнил совет про «Атлетико», который дал ему Фернандо Торрес.
«Отдавай все ради клуба, его болельщиков и своих партнеров по команде, это поможет тебе стать важным для этого клуба».
Я делал это с первого дня, и теперь я лучший бомбардир клуба за всю историю.
Это невероятно, я даже никогда об этом не думал», – сказал нападающий «Атлетико».
Гризманн забил 197 голов в составе мадридцев. Ранее клуб и 34-летний игрок продлили контракт до 2027 года.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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