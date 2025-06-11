«Боруссия» зарегистрировала Гиттенса на КЧМ. За «Челси» вингер не сможет сыграть на турнире

«Боруссия» зарегистрировала Джейми Гиттенса на клубный чемпионат мира.

Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс. Полузащитник не сможет сыграть на турнире за «Челси », несмотря на то, что ранее выразил такое желание.

Ожидается, что переговоры между клубами продолжатся в этом месяце. Стороны попытаются договориться о сумме трансфера.

Ранее сообщалось, «Боруссия » отклонила третье предложение лондонского клуба о трансфере вингера – на сумму в 55 миллионов евро. Дортмундцы требуют 65 миллионов евро с учетом бонусов.

Гиттенс уже согласовал семилетний контракт с лондонским клубом.