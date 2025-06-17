«Арсенал» не готов платить 80-100 млн евро за Шешко. Лондонцы пока не делали официального предложения

«Арсенал» не продвинулся в вопросе трансфера Беньямина Шешко.

Лондонский клуб не готов платить 80-100 млн евро, которые требует «РБ Лейпциг » за 22-летнего форварда.

Официального предложения от «Арсенала » пока не поступало. Лондонцы и представителя игрока остаются на связи, но личные условия пока не полностью согласованы.

В Бундеслиге-2024/25 Беньямин забил 13 голов – больше всех в клубе.