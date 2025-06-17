«Арсенал» не готов платить 80-100 млн евро за Шешко. Лондонцы пока не делали официального предложения
«Арсенал» не продвинулся в вопросе трансфера Беньямина Шешко.
Лондонский клуб не готов платить 80-100 млн евро, которые требует «РБ Лейпциг» за 22-летнего форварда.
Официального предложения от «Арсенала» пока не поступало. Лондонцы и представителя игрока остаются на связи, но личные условия пока не полностью согласованы.
В Бундеслиге-2024/25 Беньямин забил 13 голов – больше всех в клубе.
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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