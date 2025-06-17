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Карпин об игроках «Динамо»: «Через пару дней узнаю, у кого лишний вес. Будем следить за питанием. Вам лепят, что тут тюрьма, кормят похлебкой – это бред сумасшедшего»

Валерий Карпин высказался на тему веса и рациона футболистов «Динамо».

– Будете следить за рационом футболистов?

– Уже слежу. Рацион чуть‑чуть поменялся. Футболисты должны придерживаться его. Если кто‑то за пределами базы съест две конфеты, то третью на базе мы не дадим. Это спортивная база, их здоровье, возможность играть лучше.

Будем следить за питанием. Сахар есть можно и тут, и в сборной. Вам лепят, что [это как] тюрьма, кормят похлебкой – это бред сумасшедшего.

– Какие впечатления от первой встречи с командой? Нет тех, кто с лишним весом?

– По лишнему весу сказать не могу. Завтра‑послезавтра посмотрим. Через пару дней буду знать, у кого лишний вес. Кто‑то есть – это точно. Общее впечатление от команды приятное. Все хотят себя показать, – сказал новый главный тренер «Динамо».

Чего добьется Карпин в «Динамо»?32517 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
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