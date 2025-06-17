  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лопырева о возвращении России: «Оно обязательно состоится, вопрос только в сроках. Сыграем еще на чемпионате мира, а наши клубы – на World Club Cup!»
5

Лопырева о возвращении России: «Оно обязательно состоится, вопрос только в сроках. Сыграем еще на чемпионате мира, а наши клубы – на World Club Cup!»

Виктория Лопырева верит, что Россия снова начнет играть в турнирах ФИФА.

– Обсуждали с Инфантино возвращение России?

– Оно обязательно состоится. Вопрос только в сроках.

А про отношение к русским… Всегда вспоминаю лишь один факт: в марте 2022 года ФИФА утвердила русский язык в качестве одного из шести официальных языков организации.

Сыграем еще на чемпионате мира, а наши клубы – на World Club Cup! Валерий Георгиевич [Карпин], судя по новостям, к такому совмещению готов, – отметила модель, выступавшая послом ЧМ-2018, после посещения гала-ужина по случаю начала клубного чемпионата мира.

Чего добьется Карпин в «Динамо»?32216 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
logoВиктория Лопырева
logoпремьер-лига Англия
Политика
logoчемпионат мира
logoФИФА
logoСборная России по футболу
logoчемпионат мира среди клубов
logoДжанни Инфантино
logoВалерий Карпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лопырева об Олимпиаде: «Золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным»
815 августа 2024, 13:27
Лопырева о конкурентах «Зенита» в РПЛ: «Динамо» и «Краснодар» хороши, но душой я за «Спартак» и «Ростов». Хочется увидеть нового чемпиона»
3822 июля 2024, 11:12
Главные новости
Карпин об игроках «Динамо»: «Через пару дней узнаю, у кого лишний вес. Будем следить за питанием. Вам лепят, что это как тюрьма, кормят похлебкой – это бред сумасшедшего»
7 минут назад
Доннарумма – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo. Райя – 3-й, Куртуа – 4-й, Жоан Гарсия – 8-й
27 минут назад
Гендиректор «Аль-Хилаля» сообщил, что Индзаги давно согласился возглавить команду: «Все решили, но не подписывали до финала ЛЧ». «Интер» чувствует себя преданным
737 минут назад
Отступные за Гладышева для европейских клубов – от 15 до 25 млн евро. Для российских команд сумма не прописана («СЭ»)
2649 минут назад
Хвича Кварацхелия: «Мне нравится игра Роналду, но Месси с другой планеты»
1750 минут назад
Губерниев о словах Карпина про кампанию «Матч ТВ» против совмещения: «Это я запустил. Приглашаю тренера ко мне на прямой эфир. Валера, верю!»
34сегодня, 16:32
Карпин о чемпионстве «Динамо»: «Если бы не верил, то не стал бы тренировать, наверное. Верю, что мы будем выигрывать каждую игру, а если так делать, то 100% станем чемпионами»
26сегодня, 16:29
«Фенер», не плачь». Члены турецкого дисциплинарного комитета в переписке болели за «Галатасарай» и планировали отомстить Моуринью. «Фенербахче» пожаловался в федерацию
10сегодня, 16:24
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Боруссия» Дортмунд против «Флуминенсе», «Интер» сыграет с «Монтерреем»
1649сегодня, 16:00Live
Дезодорант BLADE для уверенных в себе мужчин – например, готовых решить судьбу трофея в серии пенальти
4сегодня, 16:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
«Флуминенсе» – «Боруссия» Дортмунд – 0:0. Онлайн-трансляция, Беллингем вышел на замену
416 минут назадLive
Глава и члены турецкого дисциплинарного комитета подали в отставку после публикации их переписки с насмешками над «Фенербахче» и поддержкой «Галатасарая»
317 минут назад
Отец Кузяева об уходе Далера из «Гавра»: «Он и я довольны двумя годами во Франции. Планы на будущее пока не строим»
727 минут назад
«Барселона» получила разрешение провести первые три матча Ла Лиги на выезде. На подготовку «Камп Ноу» есть время как минимум до сентября
1055 минут назад
Дзюба признан лучшим игроком «Акрона» в мае. У него 1+1 в 4 матчах
3сегодня, 16:35
Мбаппе пропускает тренировку «Реала» из-за температуры. Завтра игра с «Аль-Хилалем»
3сегодня, 16:17
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Испания играет с Италией, Грузия – с Португалией, Франция против Польши
1сегодня, 16:00Live
Боец UFC Топурия показал, как играет в футбол: «Ничего не хочу сказать, но «Реалу» нужен Матадор»
5сегодня, 15:55
«Брайтон» купил защитника сборной Италии Копполу у «Вероны» за 11 млн евро
5сегодня, 15:45Фото
«Надеемся, Карпин приведет «Динамо» к цели. Все заждались трофеев». Гафин о тренере
16сегодня, 15:32