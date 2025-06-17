Лопырева о возвращении России: «Оно обязательно состоится, вопрос только в сроках. Сыграем еще на чемпионате мира, а наши клубы – на World Club Cup!»

Виктория Лопырева верит, что Россия снова начнет играть в турнирах ФИФА.

– Обсуждали с Инфантино возвращение России?

– Оно обязательно состоится. Вопрос только в сроках.

А про отношение к русским… Всегда вспоминаю лишь один факт: в марте 2022 года ФИФА утвердила русский язык в качестве одного из шести официальных языков организации.

Сыграем еще на чемпионате мира, а наши клубы – на World Club Cup! Валерий Георгиевич [Карпин ], судя по новостям, к такому совмещению готов, – отметила модель, выступавшая послом ЧМ-2018, после посещения гала-ужина по случаю начала клубного чемпионата мира.