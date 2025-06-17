Дзюба признан лучшим игроком «Акрона» в мае. У него 1+1 в 4 матчах

Артем Дзюба признан лучшим игроком «Акрона» в мае.

В мае 36-летний форвард провел 4 матча, забил гол и сделал ассист.

Дзюба выступает за «Акрон » с сентября 2024 года. За это время он сыграл 24 матча, забил 10 голов и отдал 7 голевых передач.