Мостовой про РПЛ: «Минимум 18 клубов обязаны быть в вышке в такой огромной стране. Есть страны меньше с 20 командами»

Александр Мостовой считает, что в Мир РПЛ должно быть не менее 18 клубов.

Сегодня исполком РФС объявил , что в следующем сезоне в Премьер-лиге сыграют 16 команд. «Пари НН» вошел в этот список.

«В такой огромной стране как минимум 18 клубов обязано быть в высшей лиге. Как минимум! У нас есть примеры стран, которые порядком меньше, но имеют по 20 команд в чемпионате.

Ну какие 15 команд? Куда еще меньше? Неправильно, когда одним не дают возможность, вторым не разрешают, третьих притягивают, четвертых убирают.

Всегда должен решать спортивный принцип. Сильный выигрывает, слабый проигрывает. Докатились до ситуации такой. А решать уже не нам, к сожалению», – сказал бывший футболист сборной России.